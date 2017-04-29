Полиция задержала виновника пожара в бурятском поселке

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, по вине которого сгорели дома в поселке Черемушки в Бурятии. Об этом сообщил представитель МВД Бурятии на совещании, которое провел глава МЧС России Владимир Пучков.

"Задержан житель села Черемушки, он рыбачил на берегу, бросил окурок, и начался пожар", - сказал представитель республиканского МВД.

По его словам, этот мужчина уже попадал ранее в поле зрения правоохранительных органов.