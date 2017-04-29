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Полиция задержала виновника пожара в бурятском поселке

Происшествия
29 апреля, 9:37 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 29, апреля. /ТАСС

Мужчина ранее уже попадал в поле зрения правоохранительных органов

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Материал из 1 страницы
© МЧС Росии

УЛАН-УДЭ, 29 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, по вине которого сгорели дома в поселке Черемушки в Бурятии. Об этом сообщил представитель МВД Бурятии на совещании, которое провел глава МЧС России Владимир Пучков.

"Задержан житель села Черемушки, он рыбачил на берегу, бросил окурок, и начался пожар", - сказал представитель республиканского МВД.

По его словам, этот мужчина уже попадал ранее в поле зрения правоохранительных органов.

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