Движение поездов на Московском центральном кольце восстановлено

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Движение поездов "Ласточка" на Московском центральном кольце восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги.

"Возобновлено движение "Ласточек" против часовой стрелки - электропоезда начали одновременно следовать по маршруту. К выпуску на линию готовятся дополнительные составы, чтобы устранить образовавшиеся интервальные разрывы", - уточнили в пресс-службе.

Ранее электропоезд, следующий по направлению против часовой стрелки, остановился по техническим причинам. Чтобы не допустить скопления поездов и не нарушить интервал движения, остальные "Ласточки" временно были остановлены на ближайших станциях. Сломанный поезд отбуксировали.

По часовой стрелке поезда следовали в нормальном режиме.