Почти 4 тысячи домов в Сибири спасены от пожаров

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения совместно с местными властями защитили от пожаров в Сибири почти четыре тысячи домов. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.
"В Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае благодаря принятым мерам и грамотным действиям пожарно- спасательных подразделений, властей муниципальных образований удалось отстоять от пожаров 3966 домов", - сказал собеседник агентства.
Он напомнил, что накануне в результате сухой жаркой погоды и порывистого ветра из-за неосторожного обращения с огнем сгорели 97 частных домов в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае. Пострадавших и погибших нет. Два населенных пункта пострадали от огня в Бурятии, четыре - в Иркутской области, пять - в Красноярском крае.