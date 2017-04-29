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Почти 4 тысячи домов в Сибири спасены от пожаров

Происшествия
29 апреля, 12:14 UTC+3

Ранее стало известно, что в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае сгорело 97 частных домов. Погибших и пострадавших нет

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© Александр Алпаткин/ТАСС

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Пожарно-спасательные подразделения совместно с местными властями защитили от пожаров в Сибири почти четыре тысячи домов. Об этом ТАСС сообщили в Сибирском региональном центре МЧС России.

"В Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае благодаря принятым мерам и грамотным действиям пожарно- спасательных подразделений, властей муниципальных образований удалось отстоять от пожаров 3966 домов", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что накануне в результате сухой жаркой погоды и порывистого ветра из-за неосторожного обращения с огнем сгорели 97 частных домов в Бурятии, Иркутской области и Красноярском крае. Пострадавших и погибших нет. Два населенных пункта пострадали от огня в Бурятии, четыре - в Иркутской области, пять - в Красноярском крае.

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