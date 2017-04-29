В Москве после дорожного конфликта со стрельбой объявлен план перехват

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Полиция объявила план перехват для розыска участников дорожного конфликта со стрельбой на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главк полиции.
"В 20:45 на улице Тамбовской между водителями двух машин произошел конфликт, в результате которого один из оппонентов открыл стрельбу, после чего скрылся", - сказал собеседник агентства.
В городе введен план "Перехват" для розыска автомобиля, на котором скрылся нарушитель. Данные о пострадавших уточняются.