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Глава СК поручил проверить данные о застройке Молодинского поля в Подмосковье

Происшествия
29 апреля, 22:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, апреля. /ТАСС

О том, что на исторических землях размещена спецтехника, сообщил один из федеральных телеканалов

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области провести проверку по факту застройки санкт-петербургской строительной компанией на Молодинском поле. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сюжет о том, что коммерческая строительная компания разместила на исторических землях спецтехнику, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании", - сообщила она. 

Эти земли имеют историческую значимость для России - победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке там был выдержан натиск крымского хана. Именно поэтому важно сохранить эти земли в том виде, в котором их можем сегодня видеть мы, как историческую ценность для будущих поколений, отметила представитель СК.

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