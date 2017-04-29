Глава СК поручил проверить данные о застройке Молодинского поля в Подмосковье

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Московской области провести проверку по факту застройки санкт-петербургской строительной компанией на Молодинском поле. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Сюжет о том, что коммерческая строительная компания разместила на исторических землях спецтехнику, прошел в эфире одного из федеральных телеканалов. Александр Бастрыкин потребовал в рамках проверки дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле, а также оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании", - сообщила она.
Эти земли имеют историческую значимость для России - победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке там был выдержан натиск крымского хана. Именно поэтому важно сохранить эти земли в том виде, в котором их можем сегодня видеть мы, как историческую ценность для будущих поколений, отметила представитель СК.