Источник: на юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"На юго-западе Москвы найдены два снаряда Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства, не уточнив, кто обнаружил находку.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты.