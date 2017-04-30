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Источник: на юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны

Происшествия
30 апреля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

На месте происшествия работают специалисты

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Два снаряда времен Великой Отечественной войны обнаружены на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщил информированный источник.

"На юго-западе Москвы найдены два снаряда Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства, не уточнив, кто обнаружил находку.

На месте происшествия в настоящее время работают специалисты.

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