Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пятикилометровый столб пепла

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 мая. /ТАСС/. Вулкан Шивелуч в Усть-Камчатском районе Камчатки выбросил пепел на высоту до 5 км над уровнем моря. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.

"Со спутниковым данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), ночью 1 мая 2017 года на вулкане Шивелуч произошел пепловый выброс. Высота выброса пепла составила до 5 тыс. метров", - говорится в сообщении МЧС.

По данным спасателей, пепловый шельф отнесло в юго-восточном направлении на расстояние в 310 км в сторону Камчатского залива. Населенных пунктов на пути распространения пепла нет.

До этого вулкан выбрасывал пепел 29 апреля, извержение продолжается уже несколько месяцев. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Его высота - 3,283 км. Вулкан находится на территории Усть-Камчатского района. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи - расположен в 45 км от подножия вулкана.