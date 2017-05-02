Подросток подорвался на мине на чабанской стоянке в Забайкалье

ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Подросток 2006 года рождения погиб в Забайкалье, подорвавшись на мине. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

"Подросток погиб в Могойтуйском районе, он подорвался на мине на чабанской стоянке. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах добавил, что, предположительно, мина могла попасть на стоянку с расположенного неподалеку военного полигона.