В Хабаровске из-за вспышки ротавирусной инфекции временно закрыт детсад

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ХАБАРОВСК, 2 мая. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю временно запретило деятельность детского сада №5 в Хабаровске из-за вспышки острой кишечной инфекции. Материалы дела направлены в суд, сообщили во вторник в ведомстве.
"В муниципальном детском автономном учреждении Хабаровска "Детский сад №5" зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, вызванной ротавирусами. Должностными лицами управления деятельность детсада приостановлена с 28 апреля, материалы дела направлены в суд", - сказали в региональном Роспотребнадзоре.
Представитель ведомства уточнила, что в ходе расследования были выявлены нарушения санитарного законодательства в организации и проведении профилактических дезинфекционных и противоэпидемических мероприятий и нарушения требований к организации питания воспитанников дошкольного учреждения.
"Проводится комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. Эпидемиологическое расследование продолжается", - отметили в управлении.