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После короткого перерыва в Приморье вновь выросло количество лесных пожаров

Происшествия
2 мая, 5:30 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 2, мая. /ТАСС

За минувшие выходные в регионе потушили 15 пожаров и еще два продолжают действовать

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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая. /ТАСС/. Количество лесных пожаров вновь выросло в Приморье после недельного перерыва, когда в регионе не было возгораний или регистрировались одиночные очаги. За минувшие выходные в регионе потушили 15 пожаров и еще два продолжают действовать, сообщает во вторник департамент лесного хозяйства администрации Приморского края.

"За минувшие выходные в Приморье ликвидировано 15 лесных пожаров в восьми муниципалитетах на площади около 150 гектаров, их тушили более 100 человек, задействовано 18 единиц техники. Сейчас в Приморье действуют два лесных пожара в Шкотовском районе и Артемовском городском округе на площади более 30 гектаров", - говорится в сообщении.

Причину роста пожаров специалисты видят в человеческом факторе. Приморцы в минувшие три дня активно выезжали на природу, на приусадебные участки, разводили костры, что привело к росту количества возгораний. Кроме того, стояла жаркая, ветреная погода, способствовавшая быстрому распространению огня.

"Больше всего возгораний было зафиксировано в частном секторе Петропавловска-Камчатского и в Елизовском районе. С начала пожароопасного периода поступило 46 вызовов на тушение травы и мусора. К настоящему моменту выгорело около 5,5 га", - сообщили в пресс-службе.

В выходные пожары в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) регистрировались в Камчатском и Хабаровском краях, Еврейской автономии и Амурской области. По данным на утро 2 мая, в округе продолжают действовать семь очагов огня: по два в Амурской области и в Приморском крае, по одному в Еврейской автономной области, Камчатском и Хабаровском краях. Из числа действующих пожаров два локализованы.

С начала марта на территории ДФО возникло 529 лесных пожаров на площади 93,4 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на ЕАО (54 тыс. га) и Амурскую область (20,9 тыс. га). За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 446 пожаров на площади 214,4 тыс. га.

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