Вулкан в Японии выбросил столб дыма высотой 4 тыс. метров

ТОКИО, 2 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Японские власти закрыли для посещений зону активного вулкана Сакурадзима на южном острове Кюсю, который во вторник после мощного взрыва выбросил столб дыма и раскаленного пепла на высоту около 4 тыс. метров. Камни из его кратера разлетались на расстояние до 400 метров, сообщает информационное агентство Kyodo.

Сакурадзима активизировался 28 апреля, когда он выбросил столб дыма примерно на 3,8 тыс. метров. Этот вулкан считается одним из самых опасных в Японии, его извержения происходят регулярно, что доставляет массу неприятностей расположенному рядом крупному городу Кагосима.

В Японии насчитывается около 110 активных вулканов. Только в октябре прошлого года в стране произошло мощное извержение вулкана Асо, который также расположен на острове Кюсю.