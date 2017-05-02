Четыре человека пропали на реке Шилка в Забайкалье

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ЧИТА, 2 мая. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Четыре человека пропали на реке Шилка в Забайкальском крае, их лодку нашли перевернутой, сообщил во вторник экс-глава Могочинского района Дмитрий Плюхин.
"На реке Шилка пропали четыре человека. Их лодка найдена перевернутой. <…> Есть надежда, что люди выбрались на берег, но не в состоянии добраться до ближайшего жилья", - написал Плюхин на своей странице в соцсетях.
В пресс-службе регионального УМВД информацию о пропаже людей подтвердили. "30 апреля в полицию поступило заявление от родственников пропавших. По их словам, мужчины выезжали в зимовье, чтобы подготовить его к предстоящей охоте, и должны были вернуться 29 апреля. Когда этого не произошло, родственники обратились в полицию", - сказала ТАСС начальник пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю Лариса Иванова.
Она добавила, что лодку пропавших нашли местные жители, сотрудники полиции осмотрели место происшествия. Полиция совместно с другими заинтересованными ведомствами проводит поиск мужчин.