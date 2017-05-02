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В Татарстане после погрома на кладбище завели уголовное дело

Происшествия
2 мая, 10:59 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 2, мая. /ТАСС

Подозреваемые повредили около 90 надгробных плит на одном из кладбищ в Зеленодольском районе республики

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КАЗАНЬ, 2 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после погрома на одном из кладбищ в Зеленодольском районе Татарстана. Как сообщили в пресс-службе МВД региона, подозреваемые повредили около 90 надгробных плит.

"Около 90 надгробных плит неизвестные повредили на кладбище у деревни Васюково. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - сказали в пресс-службе.

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