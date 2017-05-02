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Суд не привлек консульство США к процессу над похитившей 11 млрд рублей Жанной Булах

Происшествия
2 мая, 13:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

По данным следствия, гражданка США совместно с должностными лицами правительства Московской области создала организованную группу в целях хищения средств регионального бюджета

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Басманный суд Москвы не стал привлекать к участию в судебном процессе представителей консульства США, а также отказался уведомлять дипмиссию о заочном суде над гражданкой США Жанной Булах, обвиняемой в хищении 11 млрд рублей из бюджета Московской области. Как передает корреспондент ТАСС, таким образом, в удовлетворении ходатайства защиты, которая настаивала на привлечении либо уведомлении компетентных органов о начале судебного процесса над гражданкой США, было отказано.

"Оснований для привлечения представителя компетентных органов США и их уведомления не имеется", - огласила решение судья Елена Ленская. Также суд не нашел оснований для закрытия судебного процесса от СМИ и слушателей.

По данным следствия, Булах совместно с должностными лицами правительства Московской области, в том числе бывшим первым заместителем председателя правительства Алексеем Кузнецовым, создала организованную группу в целях хищения средств областного бюджета. В 2005-2008 гг. они совершили мошенническим путем хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также похитили имущество ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Полученные в результате хищения денежные средства, считает следствие, были перечислены на счета иностранных компаний и в дальнейшем использованы для приобретения предметов роскоши и недвижимости за границей.

В связи с тем, что обвиняемая скрывается в США, компетентными органами, которых отказано РФ в ее экстрадиции, судебный процесс пройдет в заочной форме.

Ранее пяти участникам организованной преступной группы были вынесены обвинительные приговоры, по которым им назначены наказания в виде длительных сроков лишения свободы. Расследование уголовного дела в отношении Алексея Кузнецова, вопрос об экстрадиции которого рассматривается во Франции, и других соучастников продолжается.

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