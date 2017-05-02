По делу гражданки США Жанны Булах заявлен иск от потерпевших на 11 млрд рублей

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Потерпевшие заявили гражданский иск на сумму ущерба к гражданке США Жанне Булах, обвиняемой в хищении 11 млрд рублей бюджетных средств Московской области. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Шамиль Арифулов.

"Да, заявлен иск на сумму ущерба", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, адвокат уточнил, что у него нет связи с Булах, он является ее адвокатом по назначению.

Защита просит оправдать Булах, заявил ее адвокат в Басманном суде.

"Я полагаю, что оглашенное прокурором обвинение противоречит принципам преюдиции. Кроме того, эти преступления, о котором говорила прокурор, совершенны лицами, занимающими должности либо в госструктурах либо в коммерческих структурах. Жанна Булах никогда не занимала госдолжности, не обладала распорядительными функциями, и не могла ни на что влиять. Таким образом Жанна Булах должна быть оправдана, так как она не причастна к совершению преступления", - сказал ее адвокат после оглашения прокурором обвинительного заключения.

По словам защитника, Булах только по документам являлась получателем "колоссальных ценностей, среди которых музейные ценности, представляющие собой народное достояние, но ни одного документа, подтверждающего приобретение ею этих ценностей или отправление ею этих ценностей нет". Защитник отметил, что реальный приобретатель следствием пока не установлен.

Адвокат подчеркнул, что в предыдущих приговорах по данному уголовному делу Булах никак не фигурирует.

Позиция СК и роль Булах

Как сообщила ТАСС ранее официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, рассмотрение дела пройдет без обвиняемой, это допускает уголовно-процессуальное законодательство, если фигурант скрывается от следствия за рубежом.

"В рамках расследования уголовного дела о хищении бюджетных средств Московской области в особо крупном размере от компетентных органов США получен ответ о том, что Булах находится на территории указанного государства и не может быть экстрадирована в связи с отсутствием договора о выдаче между США и РФ. В связи с этим следствием принято решение о выделении уголовного дела в отношении Булах в отдельное производство", - сказала Петренко.

По данным следствия, "Булах в составе организованной группы под руководством бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области - министра финансов правительства Московской области Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова причастна к приобретению путем обмана и злоупотребления доверием у муниципальных унитарных предприятий Московской области, оказывающих услуги в сфере ЖКХ..., а также легализации денежных средств".

По данным следствия, Булах совместно с должностными лицами правительства Московской области, в том числе с Кузнецовым, создали организованную группу в целях хищения средств областного бюджета. Вместе с сообщниками она в 2005-2008 гг. мошенническим путем совершила хищение права требования задолженности у предприятий ЖКХ к муниципальным образованиям Подмосковья, а также имущества ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" и ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" на общую сумму свыше 11 млрд рублей. Роль Булах в совершении преступлений заключалась в организации и разработке плана совершения мошенничества, координации действий участников организованной группы, контроле над движением денежных средств, находящихся на счетах обществ с ограниченной ответственностью, подконтрольных участникам организованной группы, утверждает следствие.

По словам Петренко, легализация денежных средств была произведена путем заключения фиктивных сделок с участием различных юридических лиц, расчетные счета которых были открыты в банке МЗБ, который также контролировался Кузнецовым, Носовым и Булах. "Путем заключения указанных фиктивных сделок похищенные денежные средства были выведены на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне - в Республике Кипр. На похищенные деньги были приобретены элитные объекты недвижимости в Швейцарии и Франции, два отеля во Франции, 10 дорогостоящих автомобилей, моторная яхта, зарегистрированная на Каймановых островах, и иное имущество", - рассказала Петренко. В ходе следствия в России были обнаружены и предметы антиквариата, представляющие художественную и историческую ценность, которые Булах перед отъездом в США пыталась вывезти в Финляндию.

Но эту попытку пресекло следствие. "В числе этого имущества - 1357 объектов, это печатные издания и книги, картины, паспарту с иконами и газетными выписками, предметы мебели и интерьера, посуда, столовые наборы, статуи, фарфоровые изделия, монеты, доспехи, обмундирование, элементы одежды и экипировки, холодное, клинковое оружие, пистолеты капсюльные и другое", - указала Петренко.

Следствие считает, что все это имущество было приобретено обвиняемой на похищенные денежные средства, поэтому было принято решение о его аресте.

В связи с тем, что обвиняемая скрывается в США, компетентными органами которых отказано РФ в ее экстрадиции, судебный процесс пройдет в заочной форме.

Ранее пяти участникам организованной преступной группы были вынесены обвинительные приговоры, по которым им назначены наказания в виде длительных сроков лишения свободы. Расследование уголовного дела по обвинению Алексея Кузнецова, вопрос об экстрадиции которого рассматривается во Франции, и других соучастников продолжается.