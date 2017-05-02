РФ начала подъем аппаратуры с затонувшего в Черном море судна "Лиман"

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АНКАРА, 2 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Российская сторона начала демонтаж и подъем аппаратуры с затонувшего 27 апреля в Черном море исследовательского судна ВМФ РФ "Лиман". Об этом сообщает Anadolu Ajansı.
По его данным, на месте затопления "Лимана" работают исследовательское судно "Селигер" и буксир проекта СБ-739. По окончании подъема аппаратуры суда вернутся в Севастополь.
Комментарием Минобороны РФ ТАСС пока не располагает
"Лиман" затонул из-за пробоины ниже ватерлинии, полученной в результате столкновения с грузовым судном Youzarsif H, шедшим под флагом Того. Столкновение произошло в 18 морских милях к северу от побережья Турции в районе мыса Кильос примерно в 40 км от входа в пролив Босфор. Как сообщили в российском военном ведомстве, все члены экипажа, съемное спецоборудование, документация и оружие были эвакуированы с тонущего судна и доставлены на базу Черноморского флота в Крыму.