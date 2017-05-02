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На юге Москвы машина сбила женщину с ребенком в коляске

Происшествия
2 мая, 17:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, мая. /ТАСС

Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая помощь

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МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Женщина с маленьким ребенком госпитализированы после наезда автомобиля на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Около дома номер 2 по Судостроительной улице водитель автомобиля Ford Focus совершил наезд на женщину с ребенком в коляске", - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается вся необходимая помощь.

Обстоятельства происшествия и возраст ребенка устанавливаются.

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