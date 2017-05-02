Причиной массового заболевания в детском лагере в Ижевске стала ротавирусная инфекция

ИЖЕВСК, 2 мая. /ТАСС/. Врачи поставили диагноз ротавирусной инфекции заболевшим в детском лагере в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии.

"Заболевшим в детском лагере по результатам первых проведенных лабораторных исследований поставлен диагноз "Ротавирусная инфекция". Сейчас в республиканской клинической инфекционной больнице находится 76 пострадавших, среди них - 66 несовершеннолетних", - отметили в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС РФ по Удмуртии, 2 мая в 2:44 мск поступило сообщение о пищевом отравлении детей в детском оздоровительном лагере "Дружба" в Ижевске. На место прибыли бригады скорой помощи. По словам медиков, у детей наблюдались симптомы кишечной инфекции: повышение температуры тела, тошнота, рвота, диарея. Все дети, находившиеся в лагере, были осмотрены медицинскими работниками. Часть детей и взрослых были госпитализированы.

Следственными органами СК РФ по региону по факту отравления детей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Взяты пробы воды и продуктов.

С 30 апреля на территории лагеря проходил 17-й Чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны. Общее количество участников соревнований - около 500 человек.