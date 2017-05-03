В США предлагают предъявить обвинения персоналу тюрьмы, где заключенный умер от жажды

ВАШИНГТОН, 3 мая. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Жюри присяжных в США рекомендовало предъявить обвинения персоналу тюрьмы, где заключенный скончался от жажды и сильного обезвоживания организма. Как сообщила во вторник служба судебных новостей Courthouse News Service (CNS), теперь местная прокуратура должна принять окончательное решение о том, давать ли ход этому делу.

Речь идет об инциденте, который произошел еще в апреле прошлого года в округе Милуоки (штат Висконсин). 38-летний Террил Томас попал там за решетку после того, как открыл стрельбу в казино и ранил человека. Теперь следователи прокуратуры поясняют, что он страдал расстройством психики. По их словам, отчасти поэтому он не мог внятно объяснить надзирателям в тюрьме, что с ним творилось.

Воду ему отключили в порядке наказания после того, как он заткнул слив матрацем и устроил в камере потоп. Изначально тюремное начальство утверждало, что проводило служебное расследование по поводу обстоятельств гибели Томаса и никаких нарушений не выявило. Лишь через год выяснилось, что отключение воды было зафиксировано камерами видеонаблюдения, а вот включения ее обратно на этих видеозаписях нет.

Более того, прокурорская проверка показала, что воду заключенным в данной тюрьме отключали за разные проступки и еще как минимум в двух случаях. Родственники Томаса со своей стороны говорят, что тот несколько дней звал на помощь и умолял дать ему напиться. По их словам, заключенные в соседних камерах это слышали, но надзиратели эти мольбы игнорировали.

Теперь, согласно публикации CNS, присяжные рекомендовали предъявить обвинения пятерым тюремным надзирателям и двоим их сменным начальникам. Окружной прокурор Джон Чисхолм сказал, что рекомендация принята к рассмотрению, но не уточнил сроков принятия собственного решения. Он также предупредил, что может предъявить обвинения как большему, так и меньшему числу людей.

Попутно CNS сообщает, что в той же тюрьме в течение последнего года заключенные умирали четырежды. В декабре там был найден мертвым новорожденный младенец, причем мать его утверждала, что персонал игнорировал ее просьбы о помощи во время и после родов.

После этого против местного шерифа Дэвида Кларка, в чьем ведении находится окружная тюрьма, был подан судебный иск, а одна из правозащитных организаций, отстаивающая права иммигрантов, призвала его уволить. Однако губернатор штата Скотт Уокер этот призыв отклонил.