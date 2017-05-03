Экс-глава филиала Спецстроя осужден на 5,5 года за растрату при строительстве Восточного

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Бывший глава одного из филиалов Спецстроя Максим Гильдман осужден на 5,5 года лишения свободы за растрату при строительстве объектов космодрома Восточный. Как отмечается в сообщении на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП), Свободненский городской суд Амурской области признал Гильдмана виновным в растрате и даче взятки, а главного инженера этого филиала Александра Ульянкина - виновным в пособничестве в растрате.
"Прокурорской проверкой и последующим расследованием установлено, что Гильдман при пособничестве Ульянкина в период с июня по октябрь 2013 года изготовил поддельные акты сдачи-приемки работ по строительству объектов космодрома Восточный. Осужденные фиктивно устроили на работу в филиале трех граждан, чья зарплата в качестве взятки передавалась должностным лицам, осуществлявшим строительный надзор (уголовное дело в их отношении также направлено в суд)", - сообщили в ГВП.
В результате предприятию причинен ущерб на сумму более 1,1 млн рублей.
Согласившись с мнением гособвинителя - военного прокурора Благовещенского гарнизона - суд приговорил Гильдмана к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. С учетом деятельного раскаяния Ульянкин осужден на четыре года условно.