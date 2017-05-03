СМИ: при стрельбе в колледже в США погибли два человека

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МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Тела двух погибших были обнаружены в колледже North Lake в пригороде Далласа (штат Техас), где ранее произошла стрельба.
Об этом сообщил телеканал NBC.
По его данным, предполагаемый стрелок убил человека, после чего покончил жизнь самоубийством.
Полиция полагает, что угрозы больше нет, но продолжает обыски в кампусе.