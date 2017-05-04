Ростехнадзор требует отстранить 6 сотрудников Казанского порохового завода из-за взрыва

КАЗАНЬ, 4 мая. /ТАСС/. Управление Ростехнадзора по Приволжскому федеральному округу направило в суд требование отстранить 6 сотрудников Казанского порохового завода после взрыва, который произошел 24 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"На 6 человек в Кировский мировой районный суд поданы требования о временной дисквалификации. Это директор по спецрежиму и производственной безопасности, главный инженер предприятия, начальник цеха № 5, временно исполняющий обязанности генерального директора, главный технолог и директор по производству. Требования предусматривают временную дисквалификацию, до года", - отметили в пресс- службе.

Как отмечается в материалах ведомства, анализ сведений о состоянии основного технологического оборудования, эксплуатируемого на опасных производственных объектах федерального казенного предприятия "Казанский государственный пороховой завод", показал, что доля износа составляет в среднем 90%.

24 марта этого года взрыв на Казанском пороховом заводе привел к возникновению пожара, площадь которого составила 400 кв. м, ему был присвоен повышенный, третий номер сложности. 24 марта Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с возгоранием на пороховом заводе, а казанская прокуратура по надзору за исполнением законодательства на особо режимных объектах республики начала проверку по факту инцидента.

Ростехнадзор 21 марта назвал Казанский пороховой завод одним из самых проблемных предприятий в аварийном смысле. По словам руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, за прошлый год на заводе случилось три аварии: 21 декабря был пожар с частичным обрушением одного из строений, один человек погиб, еще один пострадал; в июне при пожаре на заводе сильные ожоги получили три работника; в январе на заводе случилось похожее происшествие.

Казанский пороховой завод расположен в старейшем и самом густонаселенном районе города. Завод работает с 1788 года, производит порох практически ко всем видам гражданского и военного оружия, а также лакокрасочные материалы. Работает по полному циклу, имеет конструкторские, научные и производственные подразделения, лабораторное и испытательное оборудование, собственный полигон.