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Бывший мэр Саратова скончался за рулем автомобиля

Происшествия
4 мая, 19:18 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 4, мая. /ТАСС

По данным источника в правоохранительных органах, причиной смерти Александра Маликова мог стать сердечный приступ

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САРАТОВ, 4 мая. /ТАСС/. Бывший мэр Саратова Александр Маликов скончался за рулем своего автомобиля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"ДТП произошло сегодня в городе Энгельсе на улице Лесозаводской. Внедорожник, за рулем которого находился Маликов, внезапно выехал на встречную полосу и врезался в дерево на обочине. По предварительным данным, смерть водителя произошла в результате сердечного приступа до момента ДТП", - уточнил собеседник агентства.

На место выезжали представители следственных органов СК РФ, проводится проверка.

Александру Маликову было 68 лет. С 1990 по 1994 гг. он возглавлял администрацию города Энгельса, с 1994 по 1996 г. был мэром Саратова.

С 2014 г. занимал должность замдиректора Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова.

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