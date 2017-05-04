Бывший мэр Саратова скончался за рулем автомобиля

САРАТОВ, 4 мая. /ТАСС/. Бывший мэр Саратова Александр Маликов скончался за рулем своего автомобиля. По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"ДТП произошло сегодня в городе Энгельсе на улице Лесозаводской. Внедорожник, за рулем которого находился Маликов, внезапно выехал на встречную полосу и врезался в дерево на обочине. По предварительным данным, смерть водителя произошла в результате сердечного приступа до момента ДТП", - уточнил собеседник агентства.

На место выезжали представители следственных органов СК РФ, проводится проверка.

Александру Маликову было 68 лет. С 1990 по 1994 гг. он возглавлял администрацию города Энгельса, с 1994 по 1996 г. был мэром Саратова.

С 2014 г. занимал должность замдиректора Саратовского социально-экономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова.