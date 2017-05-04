Ространснадзор выявил нарушения при проверке метро Санкт-Петербурга

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) завершили проверку метрополитена Санкт-Петербурга после произошедших 3 апреля взрывов. Специалисты ведомства выявили некоторые нарушения. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток.

"Мы закончили проверку, она завершилась на прошлой неделе. В ходе проверки мы выявили некоторые нарушения. Мы о них доложили руководству метрополитена Санкт-Петербурга и руководству региона", - сообщил он.

Как сообщил Черток, Ространснадзор провел тщательную проверку всех станций метрополитена. По его словам, согласно общей практике, в случае проверок транспортной безопасности при актах незаконного вмешательства Ространснадзор не озвучивает для неограниченного круга лиц выявленные недостатки в системах безопасности до их устранения. В середине мая Ространснадзор заслушает доклады руководства метрополитена Санкт-Петербурга о ходе устранения этих недостатков, добавил Черток.