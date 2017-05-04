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Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Башкирии

Происшествия
4 мая, 23:59 UTC+3 УФА УФА 4, мая. /ТАСС

По словам очевидцев, вертолет разбился в труднодоступной горно-лесистой местности, что осложняет проведение проверочных и следственных действий

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УФА, 4 мая. /ТАСС/. Три человека погибли при крушении вертолета Robinson, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Башкирии.

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Вертолет Robinson R44. Досье

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, связь с вертолетом пропала в 09:15 мск (11:15 местного времени). В 09:20 по местному времени (07:20 мск) вертолет вылетел из Белорецка, в 15:20 (13.20 мск) он должен был вернуться на базу.

По словам очевидцев, вертолет разбился в труднодоступной горно-лесистой местности, что осложняет проведение проверочных и следственных действий. В этом районе очень неустойчивая мобильная связь, это затрудняет передачу информации с места.

По словам старшего помощника руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой, среди погибших - командир воздушного судна, сотрудник Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан".

Следствие рассматривает четыре основные версии

Как сообщил ТАСС старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, у следствия есть четыре предположительных причины катастрофы. В их числе - технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. Захаров также отметил, что говорить о возбуждении уголовного дела пока рано. По факту инцидента ведомство проводит доследственную проверку, проверку также ведет Приволжская транспортная прокуратура.

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Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье

Погибший пилот вертолета обладал большим опытом, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова. "На счету пилота вертолета свыше 10 тысяч часов налета. Это большой опыт управления", - сказала она.

Власти Башкирии обещали оказать всю необходимую помощь членам семей погибших. По словам пресс-секретаря правительства Республики Башкортостан Павла Самойлина, семьи погибших не останутся без внимания.

Инциденты авиакомпании

Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайтэйр".

6 февраля 2016 года в районе поселка Саверовки Гайского района Оренбургской области потерпел крушение самолет Ан-2 той же авиакомпании. Инцидент произошел во время облета нефтепровода. На борту находились три человека: командир, второй пилот и сотрудник компании, занимающейся транспортировкой нефти. Все они скончались на месте. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным Межгосударственного авиационного комитета, наиболее вероятной причиной той катастрофы явилась потеря экипажем самолета пространственной ориентировки в процессе выполнения разворота в условиях ограниченной видимости (туман) и "белизны" снежной подстилающей поверхности, что привело к неконтролируемому снижению и столкновению самолета с землей.

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