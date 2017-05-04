Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Башкирии

УФА, 4 мая. /ТАСС/. Три человека погибли при крушении вертолета Robinson, который выполнял мониторинг лесопожарной обстановки в Башкирии.

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, связь с вертолетом пропала в 09:15 мск (11:15 местного времени). В 09:20 по местному времени (07:20 мск) вертолет вылетел из Белорецка, в 15:20 (13.20 мск) он должен был вернуться на базу.

По словам очевидцев, вертолет разбился в труднодоступной горно-лесистой местности, что осложняет проведение проверочных и следственных действий. В этом районе очень неустойчивая мобильная связь, это затрудняет передачу информации с места.

По словам старшего помощника руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой, среди погибших - командир воздушного судна, сотрудник Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения "Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан".

Следствие рассматривает четыре основные версии

Как сообщил ТАСС старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров, у следствия есть четыре предположительных причины катастрофы. В их числе - технические неисправности вертолета, ошибка пилота, некачественное топливо и неблагоприятные погодные условия. Захаров также отметил, что говорить о возбуждении уголовного дела пока рано. По факту инцидента ведомство проводит доследственную проверку, проверку также ведет Приволжская транспортная прокуратура.

Погибший пилот вертолета обладал большим опытом, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова. "На счету пилота вертолета свыше 10 тысяч часов налета. Это большой опыт управления", - сказала она.

Власти Башкирии обещали оказать всю необходимую помощь членам семей погибших. По словам пресс-секретаря правительства Республики Башкортостан Павла Самойлина, семьи погибших не останутся без внимания.

Инциденты авиакомпании

Вертолет принадлежит авиакомпании "Лайтэйр".

6 февраля 2016 года в районе поселка Саверовки Гайского района Оренбургской области потерпел крушение самолет Ан-2 той же авиакомпании. Инцидент произошел во время облета нефтепровода. На борту находились три человека: командир, второй пилот и сотрудник компании, занимающейся транспортировкой нефти. Все они скончались на месте. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным Межгосударственного авиационного комитета, наиболее вероятной причиной той катастрофы явилась потеря экипажем самолета пространственной ориентировки в процессе выполнения разворота в условиях ограниченной видимости (туман) и "белизны" снежной подстилающей поверхности, что привело к неконтролируемому снижению и столкновению самолета с землей.