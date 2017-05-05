В Японии неделю не могут потушить пожар в радиоактивном лесу у АЭС "Фукусима-1"

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ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Военнослужащие японской армии возобновили в пятницу борьбу с пожаром, который с минувшей субботы продолжается в радиоактивном лесу в закрытой зоне у аварийной АЭС "Фукусима-1". Для его ликвидации используются вертолеты, а на земле с огнем пытаются бороться 240 человек в защитных комбинезонах, передает телеканал NHK.
По данным властей префектуры Фукусима, повышения уровня радиации в результате пожара не зафиксировано.
К настоящему времени выгорело более 20 га леса на горных склонах у города Намиэ, который находится в нескольких десятках километров от аварийной АЭС и объявлен закрытой зоной. Борьбе с огнем мешает сильный ветер. Как полагают, пожар был вызван ударами молний.