Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.05:
$ 57.57
€ 62.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии неделю не могут потушить пожар в радиоактивном лесу у АЭС "Фукусима-1"

Происшествия
5 мая, 4:24 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин

В ликвидации пожара, уничтожившего более 20 га леса, задействованы вертолеты и 240 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 5 мая. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Военнослужащие японской армии возобновили в пятницу борьбу с пожаром, который с минувшей субботы продолжается в радиоактивном лесу в закрытой зоне у аварийной АЭС "Фукусима-1". Для его ликвидации используются вертолеты, а на земле с огнем пытаются бороться 240 человек в защитных комбинезонах, передает телеканал NHK.

По данным властей префектуры Фукусима, повышения уровня радиации в результате пожара не зафиксировано.

К настоящему времени выгорело более 20 га леса на горных склонах у города Намиэ, который находится в нескольких десятках километров от аварийной АЭС и объявлен закрытой зоной. Борьбе с огнем мешает сильный ветер. Как полагают, пожар был вызван ударами молний.

Смотрите также

Власти Японии вторые сутки не могут потушить лесной пожар в префектуре Фукусима

Власти префектуры Фукусима запросили помощь Сил самообороны Японии из-за лесных пожаров

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Принц Филип и королева Елизавета II
Уходи, но останься: факты о завершающем свою карьеру супруге Елизаветы II
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли Эверест
Что пьем и чем дышим: как проблемы окружающей среды влияют на здоровье
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп подписал указ в защиту свободы слова и религиозной свободы
2
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
3
Нижняя палата Конгресса США проголосовала за усиление санкций против КНДР
4
Более 100 свидетелей дадут показания по делу Януковича о госизмене
5
Катастрофы вертолетов Robinson R66 и R44 в России. Досье
6
Росавиация рассказала об отзыве более 400 свидетельств пилотов
7
Генпрокуратура направила в СК материалы о покупке "Почтой России" двух Ту-204
Темы дня
Загрузка...
Реклама