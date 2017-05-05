Авиация МЧС за неделю защитила от пожаров 343 населенных пункта в России

Шарапова сыграет с Павлюченковой в первом круге турнира в МадридеСпорт 5 мая, 12:08
Витолиньш: матч против шведов станет испытанием для хоккеистов сборной РоссииСпорт 5 мая, 12:05
Новый ЕГЭ по литературе могут ввести с 2018 годаОбщество 5 мая, 12:00
Дом с привидениями и Диканька в Псковской области: где и как снимали сериал "Гоголь"Культура 5 мая, 12:00
"Кубань" уведомила футболистов о реорганизации клубаСпорт 5 мая, 11:59
Витолиньш: не попавшие в заявку на ЧМ хоккеисты останутся в расположении сборной РоссииСпорт 5 мая, 11:51
Руководство РФС возложило венки к Могиле неизвестного солдатаСпорт 5 мая, 11:51
Сбербанк устранил проблемы при проведении платежей по картамЭкономика и бизнес 5 мая, 11:48
Прокуратура Украины предъявила обвинение бывшему первому вице-премьеру АрбузовуМеждународная панорама 5 мая, 11:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС России с конца прошлой недели защитила от природных пожаров 343 населенных пункта в различных регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.
Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки и перегруппировки сил задействовано 22 единицы авиационной техники МЧС России. Они совершили 26 вылетов, осуществили 60 сливов воды общим весом 674 тонны.
"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 343 населенных пунктов, в которых проживают более 317 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что только за минувшие сутки спасатели защитили от огня 35 населенных пунктов, где проживают 55 тыс. человек.
В настоящее время проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. "Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, а также информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях", - рассказали в МЧС.