Авиация МЧС за неделю защитила от пожаров 343 населенных пункта в России

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС России с конца прошлой недели защитила от природных пожаров 343 населенных пункта в различных регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки и перегруппировки сил задействовано 22 единицы авиационной техники МЧС России. Они совершили 26 вылетов, осуществили 60 сливов воды общим весом 674 тонны.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 343 населенных пунктов, в которых проживают более 317 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что только за минувшие сутки спасатели защитили от огня 35 населенных пунктов, где проживают 55 тыс. человек.

В настоящее время проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. "Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, а также информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях", - рассказали в МЧС.