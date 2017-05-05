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Авиация МЧС за неделю защитила от пожаров 343 населенных пункта в России

Происшествия
5 мая, 10:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Задействовано 22 единицы авиационной техники

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Авиация МЧС России с конца прошлой недели защитила от природных пожаров 343 населенных пункта в различных регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Для защиты населенных пунктов, тушения природных пожаров, авиационной разведки и перегруппировки сил задействовано 22 единицы авиационной техники МЧС России. Они совершили 26 вылетов, осуществили 60 сливов воды общим весом 674 тонны.

"Совместными действиями наземной и воздушной группировок не допущено распространение пожаров в сторону 343 населенных пунктов, в которых проживают более 317 тыс. человек", - сказал собеседник агентства, отметив, что только за минувшие сутки спасатели защитили от огня 35 населенных пунктов, где проживают 55 тыс. человек.

В настоящее время проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты. "Организовано патрулирование жилого сектора и лесных массивов, а также информирование населения о складывающейся обстановке и проводимых мероприятиях", - рассказали в МЧС.

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