В отношении бывшего вице-губернатора Петербурга возбуждено еще одно уголовное дело

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Северной столицы Марата Оганесяна, сообщило Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.
"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей "Получение взятки" УК РФ", - уточняется в сообщении. Новое расследование в отношении экс-чиновника связано со строительством стадиона "Санкт-Петербург Арена".