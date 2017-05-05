В отношении шести фигурантов дела о трагедии на Сямозере завершили следственные действия

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Следственный комитет завершил следственные действия в отношении шести фигурантов уголовного дела о гибели детей на Сямозере в Карелии. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершены следственные действия с шестью обвиняемыми по уголовному делу о гибели детей на Сямозере в Республике Карелия в 2016 году. В числе фигурантов уголовного дела бывший руководитель Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия Анатолий Коваленко, его заместитель Людмила Котович, директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор лагеря ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Вадим Виноградов, инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин", - сообщила она.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность", а руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238, ст. 125 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности". С сегодняшнего дня потерпевшие и их законные представители приступают к ознакомлению с материалами уголовного дела. Петренко добавила, что следственные действия в отношении других лиц, причастных к преступлению, а также соучастников обвиняемых продолжаются.

Трагедия на озере

По версии следствия, Решетова, Виноградов, Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении в большинстве районов Карелии, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 несовершеннолетних в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств имело технические неисправности, а пассажировместимость и грузоподъемность были превышены. Также было установлено, что сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера.

18 июня 2016 года в результате шторма два туристических каноэ с 24 детьми и сопровождавшим их Круподерщиковым перевернулись, в результате чего 14 воспитанников лагеря утонули. При этом Решетова, Виноградов и Круподерщиков умышленно не сообщили в экстренные службы о происшествии, не желая негативной реакции общественности, которая могла подорвать деловую репутацию лагеря и принести убытки. Поэтому они решили оставить детей, участвовавших в походе, в опасных для жизни условиях. В СК отметили, что инструкторы лагеря Круподерщиков и Ильин, согласно подписанным трудовым договорам, несли персональную ответственность за жизнь и здоровье отдыхающих в лагере детей.

По мнению следствия, халатность руководителя республиканского Роспотребнадзора и его заместителя заключается в том, что еще за год до трагедии они были осведомлены о многочисленных нарушениях закона в сфере организации летнего отдыха, допускаемых руководителем ООО "Парк-отель "Сямозеро". Однако, несмотря на все нарушения, региональное управление Роспотребнадзора выдало ООО "Парк-отель "Сямозеро" заключение о соответствии заявленного организацией вида деятельности, что дало возможность лагерю продолжить работу.