Торговый центр в Москве проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют торговый центр в центре Москвы после звонка неизвестного, сообщившего об угрозе взрыва. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
"Около 17:00 мск в доме номер 3а по улице Верхней Красносельской полиция начала стандартные проверочные мероприятия, связанные с анонимным звонком", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь в экстренных службах сообщили, что из здания торгового центра после угрозы взрыва эвакуированы почти три тысячи человек.