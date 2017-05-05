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Торговый центр в Москве проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва

Происшествия
5 мая, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

После звонка из здания эвакуированы почти три тысячи человек

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МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют торговый центр в центре Москвы после звонка неизвестного, сообщившего об угрозе взрыва. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. 

"Около 17:00 мск в доме номер 3а по улице Верхней Красносельской полиция начала стандартные проверочные мероприятия, связанные с анонимным звонком", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что из здания торгового центра после угрозы взрыва эвакуированы почти три тысячи человек.

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