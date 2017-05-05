Торговый центр в Москве проверяют после анонимного звонка с угрозой взрыва

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции проверяют торговый центр в центре Москвы после звонка неизвестного, сообщившего об угрозе взрыва. Об это ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 17:00 мск в доме номер 3а по улице Верхней Красносельской полиция начала стандартные проверочные мероприятия, связанные с анонимным звонком", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в экстренных службах сообщили, что из здания торгового центра после угрозы взрыва эвакуированы почти три тысячи человек.