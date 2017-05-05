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СМИ: в Одесской области неизвестные разрушили памятник Ленину

Происшествия
5 мая, 22:42 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, мая. /ТАСС

Неустановленные лица снесли верхнюю часть памятника, который был установлен возле железнодорожной станции поселка Затишье

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КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные снесли верхнюю часть памятника Владимиру Ленину в поселке городского типа Затишье Захарьевского района Одесской области. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Неизвестные снесли верхнюю часть вождя, который стоит возле железнодорожной станции поселка", - проинформировало СМИ, предположив, что это может быть последним памятником в регионе.

Памятники Ленину стали сноситься на Украине с мая 2015 года после вступления в силу закона о так называемой декоммунизации. Всего за последние два года в стране были уничтожены около 1500 монументов.

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