СМИ: в Одесской области неизвестные разрушили памятник Ленину

КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные снесли верхнюю часть памятника Владимиру Ленину в поселке городского типа Затишье Захарьевского района Одесской области. Об этом сообщило местное издание "Думская".

"Неизвестные снесли верхнюю часть вождя, который стоит возле железнодорожной станции поселка", - проинформировало СМИ, предположив, что это может быть последним памятником в регионе.

Памятники Ленину стали сноситься на Украине с мая 2015 года после вступления в силу закона о так называемой декоммунизации. Всего за последние два года в стране были уничтожены около 1500 монументов.