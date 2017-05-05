СМИ: в Одесской области неизвестные разрушили памятник Ленину

Аутсайдер стоит на пути "Спартака" к титулу чемпиона России по футболуСпорт 6 мая, 0:09
Сборная Германии по хоккею обыграла команду США на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:38
Сборная Канады по хоккею обыграла команду Чехии на чемпионате мираСпорт 5 мая, 23:35
Федерация бобслея России впервые в своей истории намерена провести семинары для тренеровСпорт 5 мая, 23:35
Единый кулак: хоккеисты сборной РФ выиграли стартовый матч ЧМ у шведовСпорт 5 мая, 22:31
Отменена дисквалификация футболиста Мунтари, протестовавшего против расистских выкриковСпорт 5 мая, 22:16
Россиянин Штырков выиграл у бывшего бойца UFC де Фриса в ЕкатеринбургеСпорт 5 мая, 21:28
Вратарь Фаст заявил, что ему было не трудно решить покинуть ЦСКАСпорт 5 мая, 21:25
Россиянка Братчикова завоевала золото чемпионата Европы по борьбеСпорт 5 мая, 21:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 5 мая. /ТАСС/. Неизвестные снесли верхнюю часть памятника Владимиру Ленину в поселке городского типа Затишье Захарьевского района Одесской области. Об этом сообщило местное издание "Думская".
"Неизвестные снесли верхнюю часть вождя, который стоит возле железнодорожной станции поселка", - проинформировало СМИ, предположив, что это может быть последним памятником в регионе.
Памятники Ленину стали сноситься на Украине с мая 2015 года после вступления в силу закона о так называемой декоммунизации. Всего за последние два года в стране были уничтожены около 1500 монументов.