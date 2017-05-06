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Старая проводка стала причиной пожара в здании "Кэпитал групп" на Новом Арбате

Происшествия
6 мая, 7:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, мая. /ТАСС

Как сообщила пресс-секретарь строительной компании "Кэпитал групп", самовозгорание произошло в административной части здания, где еще не проводились работы по реконструкции

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МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Старая электропроводка, по предварительным данным, могла стать причиной возгорания в административном здании строительной компании "Кэпитал групп" на Новом Арбате. Об этом в субботу ТАСС сообщила пресс-секретарь компании Ольга Баскакова.

"В связи с появившимися в СМИ сообщениями о пожаре 6 мая в здании на Новом Арбате, 15, сообщаем, что, по предварительным данным, в административной части здания, еще не подвергшейся реконструкции, произошло самовозгорание старой электропроводки. Возгорание было оперативно ликвидировано, огонь в другие помещения не распространился. Никто не пострадал", - сказала она.

Баскакова добавила, что точные причины возгорания устанавливаются. Работы по реконструкции будут продолжены в штатном режиме в соответствии с графиком.

Возгорание возникло сегодня около 3 часов ночи в электрощитовой реконструируемого административного здания на 14 этаже. Из здания эвакуировали 30 рабочих. Пожарно- спасательные подразделения оперативно прибыли на место ЧП и приступили к тушению, для этого здание было обесточено. Информации о пострадавших не поступало. Около 5 утра пожар был потушен.

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