Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в центре Москвы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и двое пострадали в результате аварии в центре Москвы. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"Около 8 утра у дома 11 на Новинском бульваре автомобиль Mercedes совершил наезд на ограждение. В результате аварии один человек погиб, еще двое получили различные травмы", - сказал собеседник агентства.

На месте работают полицейские, устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего.