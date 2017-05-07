Более 100 домов подтоплены в России паводком

МОСКВА, 7 мая. /ТАСС/. Весенний паводок подтопил более 100 домов в Тюменской области, Алтайском крае, Башкирии, Пермском крае и Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В городе Ишиме и Ишимском районе Тюменской области в результате повышения уровня воды в реке Ишиме произошло подтопление шести жилых домов с населением 36 человек, среди которых шесть детей", - сказал собеседник агентства. В воде оказались и более тысячи нежилых садоводческих участков в пойменной части реки.

"В целях безопасности отселен 61 человек, среди них шесть детей и 25 человек маломобильной группы населения. 26 человек находятся в пункте временного размещения, где их обеспечивают всем необходимым, в том числе медицинской помощью", - сказал представитель МЧС.

Всего на случай ухудшения обстановки для жителей Ишимского района подготовлены 11 пунктов временного размещения общей вместимостью более 1,1 тыс. человек.

Спасатели укрепляют дамбы, чтобы не допустить подтопления жилых домов в Ишиме, оказывается адресная помощь населению, осуществляется круглосуточный мониторинг уровня воды. В Ишимском районе борьбу с паводком ведут аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Тюменской области, спасатели Уральского поисково- спасательного отряда, группировка сил и средств увеличивается. Всего в ликвидации последствий паводка задействованы более 500 человек и 158 единиц техники.

Прогноз прохождения паводка

По прогнозу Центра "Антистихия" МЧС России, прохождение пика волны паводка в районе Ишима прогнозируется 9-10 мая. "Максимальный уровень воды в реке Ишиме будет сохраняться в течение 5-7 суток, после чего прогнозируется постепенный спад", - уточнили в МЧС.

В то же время в Рубцовске Алтайского края остаются подтопленными 85 жилых домов, в которых проживают 222 человека, включая 35 детей. Разлившиеся реки также подтопили 641 придомовую территорию.

"В Республике Башкортостан, Пермском крае и Нижегородской области остаются подтопленными 16 жилых домов и 288 придомовых территорий", - сообщили в МЧС. В ряде регионов паводком подтоплены низководные мосты и участки дорог.

"Во всех пострадавших от паводка регионах работают оперативные штабы и оперативные группы МЧС России во взаимодействии с органами местного самоуправления, - рассказали в МЧС. - Проводится непрерывный космический мониторинг, моделирование распространения волны паводка с учетом приближенных населенных пунктов и рельефа местности, активно применяются беспилотные летательные аппараты".

По словам представителя министерства, сейчас основные усилия сосредоточены на прохождении третьего этапа весеннего половодья в бассейнах Амура, Лены, Енисея, Оби, Иртыша и Северной Двины. На Лене кромка ледостава находится в 193 км выше населенного пункта Ленск в Якутии. Оперативными группами осуществляется сопровождение ледохода, проводятся превентивные мероприятия.