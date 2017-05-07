Молодой мужчина, рискуя жизнью, спас девушку во время пожара в Челябинской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мая. /ТАСС/. Житель города Аша в Челябинской области Александр Виденеев, рискуя собственной жизнью, спас молодую девушку во время пожара. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Челябинской области.

"Сообщение о пожаре в многоэтажном доме поступило на центральный пункт пожарной связи Аша рано утром. На место вызова был направлен дежурный караул 50-й пожарно-спасательной части на двух автоцистернах и одной автолестнице. Прибывшие на место вызова пожарные обнаружили горение кухни, потушили пожар и не допустили распространение огня в соседние помещения. Хозяйка квартиры была эвакуирована своим соседом Александром Виденеевым и его отцом", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Сам Виденеев сообщил спасателям, что от запаха дыма проснулся его отец, после чего вышел на балкон и увидел, что из окна квартиры на первом этаже идет дым. "Попытки достучаться до хозяев не увенчались успехом, мы тут же позвонили в пожарную охрану, а сами побежали на улицу, чтобы попытаться попасть в квартиру снаружи. Отец подсадил меня себе на плечи, и я смог забраться на балкон горевшей квартиры. Балконную дверь после нескольких попыток удалось выбить ногой, и я смог попасть в помещение", - рассказал Виденеев.

По его словам, в комнате было трудно дышать и ничего не было видно из-за густого дыма. Как добавил Виденеев, хозяйку квартиры ему удалось отыскать лишь спустя несколько минут. "Она была в сознании, но от испуга и огромного количества дыма не могла самостоятельно выбраться. Я взял ее за руку, и мы вместе, снова на ощупь, стали пробираться на балкон, откуда отец помог нам спуститься на улицу. Уже оказавшись на улице, через окно я увидел, что на кухне горит холодильник и обои на стенах", - добавил молодой человек.

В ГУ МЧС по Челябинской области отметили, что благодаря действиям Александра Виденеева и его отца погибших и пострадавших в пожаре нет. Причина возгорания на данный момент устанавливается.