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В Ростовской области похищен трехлетний ребенок

Происшествия
8 мая, 11:19 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 8, мая. /ТАСС

Неизвестные посадили мальчика в машину и скрылись

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка в Ростовской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 7 мая, примерно в 12:30, неустановленные лица, находясь на улице Ленина в городе Морозовске, похитили трехлетнего мальчика. Усадив его в автомобиль, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ - "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц".

Создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов аппарата следственного управления и оперативных сотрудников полиции. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лиц, его совершивших.

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