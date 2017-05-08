В Ростовской области похищен трехлетний ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту похищения трехлетнего ребенка в Ростовской области, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"По данным следствия, 7 мая, примерно в 12:30, неустановленные лица, находясь на улице Ленина в городе Морозовске, похитили трехлетнего мальчика. Усадив его в автомобиль, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ - "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц".

Создана следственно-оперативная группа из наиболее опытных следователей, криминалистов аппарата следственного управления и оперативных сотрудников полиции. Выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установление и задержание лиц, его совершивших.