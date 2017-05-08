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СК возбудил дело после исчезновения четырехлетнего ребенка в Липецкой области

Происшествия
8 мая, 17:55 UTC+3 ЛИПЕЦК ЛИПЕЦК 8, мая. /ТАСС

По данным следствия, четырехлетний мальчик из многодетной семьи пропал днем 7 мая

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ЛИПЕЦК, 8 мая. /ТАСС/. Следователи в Липецкой области возбудили уголовное дело после исчезновения в селе Солдатское Тербунского района четырехлетнего мальчика. В поисках ребенка участвуют более 200 человек, привлечен вертолет и водолазы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Следственными органами по Липецкой области по факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в селе Солдатское Тербунского района возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - сообщили в ведомстве.

По данным следствия, четырехлетний мальчик из многодетной семьи пропал в селе Солдатском днем 7 мая. Пока взрослые занимались хозяйственными работами, он со старшим братом играл возле дома, но в момент, когда старший мальчик отвлекся, младший неожиданно исчез.

В село с утра прибыли волонтеры из нескольких поисковых организаций Черноземья, чтобы помочь полиции в розыске ребенка, всего задействовано более 200 человек, а также вертолет и спецтехника. Водолазы обследовали пруд в сорока метрах от дома пропавшего ребенка, но ничего не нашли, в настоящее время решается вопрос о спуске воды для более детального изучения дна.

"С учетом длительного отсутствия сведений о месте нахождения потерпевшего у следствия имеется основание полагать, что в отношении ребенка могло быть совершено преступление", - констатировали в областном следственном управлении, уточнив, что в селе Солдатском работают следователи, а по изъятым в ходе осмотра предметам назначена молекулярно-генетическая экспертиза.

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