Группа неизвестных осквернила кладбище советских воинов в Запорожской области

КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Неизвестные осквернили Братское кладбище советских воинов в Мелитополе Запорожской области. Как сообщили в понедельник местные СМИ, происшествие случилось в ночь на 8 мая и уже не впервые имело место.

"Сегодня рано утром дворники коммунального предприятия "Чистота" собрали с кладбища два мешка пустых бутылок и пластиковой посуды. Часть букв надписи "Подвиг ваш будет жить в веках" опять сорваны. А по клумбе проехалась машина", - сообщило интернет-издание "Типичный Мелитополь".

Ранее этот монумент был восстановлен специально ко Дню Победы после схожей акции вандализма.

В пресс-службе полиции Запорожской области пока не комментируют ситуацию.