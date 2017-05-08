Группа неизвестных осквернила кладбище советских воинов в Запорожской области

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КИЕВ, 8 мая. /ТАСС/. Неизвестные осквернили Братское кладбище советских воинов в Мелитополе Запорожской области. Как сообщили в понедельник местные СМИ, происшествие случилось в ночь на 8 мая и уже не впервые имело место.
"Сегодня рано утром дворники коммунального предприятия "Чистота" собрали с кладбища два мешка пустых бутылок и пластиковой посуды. Часть букв надписи "Подвиг ваш будет жить в веках" опять сорваны. А по клумбе проехалась машина", - сообщило интернет-издание "Типичный Мелитополь".
Ранее этот монумент был восстановлен специально ко Дню Победы после схожей акции вандализма.
В пресс-службе полиции Запорожской области пока не комментируют ситуацию.