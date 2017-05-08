Волгоградские полицейские подключились к поискам похищенного под Ростовом ребенка

ВОЛГОГРАД, 8 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Полицейские Волгоградской области подключились к поискам похищенного в соседней Ростовской области трехлетнего мальчика, сообщил ТАСС представитель ГУ МВД по волгоградскому региону Антон Корнаухов.

"Ориентировки на задержание подозреваемых, а также приметы похищенного ребенка доведены до нарядов патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб Волгоградской области", - сказал Корнаухов. Он уточнил, что "активный розыск похищенного мальчика ведется и в Волгоградской области, как и в соседней Ростовской".

Ранее сообщалось, что, по данным Следственного комитета РФ, днем 7 мая неизвестные, по предварительным данным, мужчина и женщина, похитили трехлетнего мальчика в городе Морозовск Ростовской области. Усадив ребенка в автомобиль, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц").

Установлено, что автомобиль с похитителями ребенка после совершения преступления передвигался по автодороге А260 Морозовск - Волгоград. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил подключить к расследованию наиболее опытных следователей центрального аппарата СК по Южному и Северо-Кавказскому федеральным округам. В ведомстве отметили, что в соответствии с законом, граждане, добровольно освободившие похищенного, освобождаются от уголовной ответственности. В связи с этим следствие призывает лиц, причастных к похищению ребенка, добровольно отказаться от совершения особо тяжкого преступления и тем самым избежать наказания.