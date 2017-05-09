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Похитители ребенка в Ростовской области заявили, что хотели воспитывать мальчика

Происшествия
9 мая, 10:03 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ. 9 мая. РОСТОВ-НА-ДОНУ. 9, мая. /ТАСС

Установлено, что супруги являются многодетными родителями. Их дети переданы в реабилитационный центр

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РОСТОВ-НА-ДОНУ. 9 мая. /ТАСС/. Семейная пара из Волгоградской области, подозреваемая в похищении трехлетнего мальчика в Ростовской области, утверждает, что он им понравился, и супруги решились на преступление с целью его дальнейшего воспитания. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

"В ходе допроса супруги пояснили, что 7 мая приехали в г. Морозовск Ростовской области для приобретения продуктов на местном рынке. Увидев мальчика, который им понравился, они, по их словам, решили его похитить с целью дальнейшего воспитания", - сказала представитель пресс-службы СУ СКР.

По данным СК, выбрав удобное место и время, подозреваемые распылили в лицо бабушке ребенка газ из баллончика и, посадив его в свой автомобиль, увезли в Волгоградскую область.

Ранее сообщалось, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 126 УК РФ ("Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц"). Поздно вечером 8 мая в СК сообщили, что ребенок найден живым и здоровым, похитители задержаны.

Установлено, что супруги являются многодетными родителями. Их дети переданы в реабилитационный центр.

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