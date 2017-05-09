Станция метро "Проспект Большевиков" в Петербурге закрыта из-за бесхозного предмета

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 мая. /ТАСС/. Станция метро "проспект Большевиков" на северо-востоке Санкт-Петербурга закрыта для проверки из-за обнаруженного здесь бесхозного предмета.
"В 17:13 мск станция "проспект Большевиков" закрыта на вход и выход, поезда станцию проезжают", - сказали ТАСС в пресс-службе Петербургского метрополитена.
Подозрительный предмет, послуживший поводом для проверки, обнаружен на платформе станции.