На Камчатке директора топливной компании подозревают в неуплате налогов на 21 млн руб.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 мая. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Генеральный директор топливной компании на Камчатке подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 21 млн рублей. В следственном управлении Следственного комитета России по Камчатскому краю возбудили уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Матафонова.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора "Брамс Ойл". В период с января 2012 года по декабрь 2014 года подозреваемый с целью оставления прибыли в своем распоряжении уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме свыше 21 млн руб., что является особо крупным размером", - сообщила Матафонова.

Расследование уголовного дела продолжается.