Пожар в радиоактивном лесу у АЭС "Фукусима-1" смогли потушить лишь спустя 12 дней

ТОКИО, 10 мая. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Лесной пожар, который еще в конце апреля разгорелся на горных склонах в районе города Намиэ недалеко от аварийной АЭС "Фукусима-1", удалось потушить лишь спустя 12 дней. Об этом сообщило агентство Kyodo.

За время пожара в лесу, где спустя более шести лет после аварии на атомной станции отмечается превышение норм радиоактивного фона, выгорело более 20 гектаров. На борьбу с огнем были брошены бойцы национальных Сил самообороны, при этом использовалась пожарная авиация. Вместе с тем, по данным властей, повышения уровня радиации не зафиксировано.

Лес на горных склонах 448-метровой горы Дзюман находится в труднодоступной зоне, кроме того она до сих пор закрыта для посещения, так что в результате пожара никто не пострадал. По предварительным данным полиции, он мог начаться из-за удара молнии.