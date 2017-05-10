СК предъявил обвинение заведующей столовой лагеря в Ижевске, где отравились более 80 детей

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ИЖЕВСК, 10 мая. /ТАСС/. Следователи предъявили обвинение заведующей столовой детского лагеря "Дружба" в Ижевске, где 1 мая произошло массовое отравление участников чемпионата России по игре "Что? Где? Когда?" Об этом на совещании в правительстве Удмуртии сообщил руководитель следственного управления СК РФ по региону Владимир Никешкин.
"Заведующей столовой лагеря за допущенные нарушения предъявлено обвинение по статье УК РФ "Нарушение санитарно- эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей". Заведующая свою вину полностью признала", - уточнил Никешкин.
Наказание по данной статье предусматривает санкции от штрафа до исправительных работ или ограничения свободы на срок до одного года.
По данным следствия, к выполнению работ в пищеблоке по приглашению заведующей столовой были привлечены 16 человек. У большей части персонала лагеря не было медицинских книжек. По результатам лабораторных исследований было установлено наличие норовирусов у пяти сотрудников столовой.
"Дети в лагере не были обеспечены питьевой водой и употребляли в обеденном зале воду из-под крана. Продукты хранились с явным нарушением температурного режима. Не проводились осмотры персонала перед выходом на работу", - отметил Никешкин.
По данным регионального управления Роспотребнадзора, территория лагеря находилась в неудовлетворительном санитарном состоянии, обработка от помещений от грызунов не проводилась с сентября 2016 года
С 30 апреля на территории лагеря "Дружба" в Ижевске проходил 17-й чемпионат России по спортивному варианту игры "Что? Где? Когда?" На соревнования прибыли лучшие школьные команды со всей страны. Вечером 1 мая у детей стали появляться симптомы кишечной инфекции. Всего было госпитализированы 99 человек, из них 82 ребенка и 17 взрослых, в том числе 5 сотрудников пищеблока лагеря.
У больных были выделены норовирус, ротавирус и стафилококк. По состоянию на 10 мая в больнице остаются 5 сотрудников пищеблока, все участники чемпионата выписаны. Следственными органами СК РФ по региону было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".