Северный вестибюль станции московского метро "Новые Черемушки" открыли для пассажиров

МОСКВА, 10 мая./ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Новые Черемушки" возобновил работу после ликвидации последствий прорыва трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Северный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров",- отметили в пресс-службе.

Ранее вестибюль был закрыт "по техническим причинам" из-за прорыва городской тепловой магистрали.

"Службы города и метро ликвидировали аварию. Вода откачана из вестибюля",- уточнили в пресс-службе.

Северный вход на станцию был закрыт с 14.45 мск. Пассажиры могли пользоваться южным вестибюлем.