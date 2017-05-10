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Северный вестибюль станции московского метро "Новые Черемушки" открыли для пассажиров

Происшествия
10 мая, 15:33 дата обновления: 10 мая, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 10 мая./ТАСС

Ранее вестибюль был закрыт из-за прорыва городской тепловой магистрали

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МОСКВА, 10 мая./ТАСС/. Северный вестибюль станции московского метро "Новые Черемушки" возобновил работу после ликвидации последствий прорыва трубы горячего водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.

"Северный вестибюль открыт для входа и выхода пассажиров",- отметили в пресс-службе.

Ранее вестибюль был закрыт "по техническим причинам" из-за прорыва городской тепловой магистрали.

"Службы города и метро ликвидировали аварию. Вода откачана из вестибюля",- уточнили в пресс-службе.

Северный вход на станцию был закрыт с 14.45 мск. Пассажиры могли пользоваться южным вестибюлем. 

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