Суд 11 мая огласит приговор ловившему покемонов в храме уральскому блогеру Соколовскому

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 мая. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 11 мая огласит приговор блогеру Руслану Соколовскому, ловившему покемонов в одном из храмов города летом 2016 года. Об этом сообщили в среду ТАСС в суде.

"Оглашение приговора назначено на четверг, 11 мая, 09:00 мск", - отметил представитель суда.

Ранее гособвинение запросило для Соколовского три с половиной года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В начале августа 2016 года блогер опубликовал видео о том, как он ловил покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, которое вызвало неоднозначную реакцию среди верующих. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий". В сентябре прошлого года Соколовский был задержан, а затем помещен под домашний арест на два месяца.

В октябре 2016 года Соколовского поместили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста - молодой человек разместил ролик на одном из видеохостингов, хотя в это время ему было запрещено пользоваться интернетом и сотовой связью по условиям меры пресечения.

В январе 2017 года блогеру было предъявлено новое обвинение - по статье УК РФ "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" из-за найденной во время обыска в квартире Соколовского ручки с видеокамерой. При этом обвиняемый настаивает на том, что ручка принадлежит не ему, а человеку, который был у него в гостях за несколько дней до ареста.

Соколовский свою вину не признает. Он помещен под домашний арест до 14 августа 2017 года.