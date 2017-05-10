В Москве бывший главный технолог "Перекрестка" и ее супруг осуждены за коммерческий подкуп

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил бывшего главного технолога сети магазинов "Перекресток" к 6 годам заключения в колонии общего режима за коммерческий подкуп. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Бывший главный технолог по направлению "кулинария" ЗАО "Торговый Дом Перекресток" Ольга Паринова и ее супруг Сергей Сыромятников признаны виновными по п. "б" ч. 4 ст. 204 УК РФ и п. 5 ст. 33 п. "б" ч. 4 ст. 204 УК РФ - коммерческий подкуп и покушение на коммерческий подкуп", - сказали в ведомстве.

С мая 2014 года по 14 сентября 2015 года Паринова с супругом, также ранее работавшим в торговых сетях, требовали от представителей продуктовой компании, занимающейся реализацией продуктов питания отечественного производства, 36 млн рублей за возможность поставки их товара на прилавки магазинов сети "Перекресток" и "Карусель". 14 сентября 2015 года соучастники были задержаны при получении части требуемой суммы в размере 3 млн рублей.

По приговору суда Сыромятников получил 5,5 лет заключения. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.