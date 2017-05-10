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Абхазские спасатели вызволили российских туристов из каньона в Гагрском районе

Происшествия
10 мая, 22:19 UTC+3 СУХУМ /Корр. ТАСС, Анжела Кучуберия

Спасательная операция началась в ночь на 10 мая и проходила до рассвета

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СУХУМ, 10 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии помогли туристам из Москвы и Перми, застрявшим в каньоне в Гагрском районе, из которого они не могли выбраться самостоятельно из-за резкого подъема уровня воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"Сотрудники МЧС спасли туристов из Москвы и Перми, застрявших в каньоне реки Хашпсы в районе села Ачмарда Гагрского района. Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд, двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно", - отмечается в сообщении. Спасательная операция началась в ночь на 10 мая и проходила до рассвета - сотрудники МЧС спустились в каньон и с помощью страховочных веревок подняли всех на поверхность.

Туристы, по их же рассказам, прибыли в Абхазию, чтобы заняться каньонингом - новым и весьма популярным в последнее время видом экстремального отдыха, однако о маршруте следования никому не сообщили, спецснаряжения и экипировки, помимо гидрокостюмов, у них не было.

"Подобная беспечность не раз приводила к трагическим последствиям. На сей раз людей удалось спасти, но проблема обнаружения подобных туристических групп-"невидимок" в горах Абхазии с каждым годом становится все более актуальной", - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.

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