Абхазские спасатели вызволили российских туристов из каньона в Гагрском районе

СУХУМ, 10 мая. /Корр. ТАСС Анжела Кучуберия/. Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии помогли туристам из Москвы и Перми, застрявшим в каньоне в Гагрском районе, из которого они не могли выбраться самостоятельно из-за резкого подъема уровня воды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

"Сотрудники МЧС спасли туристов из Москвы и Перми, застрявших в каньоне реки Хашпсы в районе села Ачмарда Гагрского района. Резко поднявшийся уровень воды не позволил перейти реку вброд, двоим удалось выбраться на прибрежную скалу и отправиться за подмогой, а пятерым пришлось дожидаться помощи в бурлящей воде, ухватившись за бревно", - отмечается в сообщении. Спасательная операция началась в ночь на 10 мая и проходила до рассвета - сотрудники МЧС спустились в каньон и с помощью страховочных веревок подняли всех на поверхность.

Туристы, по их же рассказам, прибыли в Абхазию, чтобы заняться каньонингом - новым и весьма популярным в последнее время видом экстремального отдыха, однако о маршруте следования никому не сообщили, спецснаряжения и экипировки, помимо гидрокостюмов, у них не было.

"Подобная беспечность не раз приводила к трагическим последствиям. На сей раз людей удалось спасти, но проблема обнаружения подобных туристических групп-"невидимок" в горах Абхазии с каждым годом становится все более актуальной", - подчеркнули в пресс-службе спасательного ведомства.