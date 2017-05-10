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Двое чиновников отдела опеки под Волгоградом отстранены от обязанностей за халатность

Происшествия
10 мая, 22:36 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

В отделе проводится служебное расследование в связи с похищением местной семейной парой трехлетнего ребенка в соседней Ростовской области

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ВОЛГОГРАД, 10 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства администрации Чернышковского района Волгоградской области отстранены от исполнения своих обязанностей после инцидента с похищением местной семейной парой трехлетнего ребенка в соседней Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе администрации Волгоградской области.

"Выездное совещание по ситуации с одной из приемных семей, а также по эффективности работы органов опеки в Чернышковском районе провели сегодня замгубернатора Зина Мержоева и уполномоченный по правам ребенка в регионе Нина Болдырева. От исполнения служебных обязанностей отстранены начальник и консультант отдела образования, опеки и попечительства районной администрации", - сказано в сообщении ведомства.

Областные власти проводят служебное расследование в отношении руководства и работников профильного отдела администрации района. Трое приемных детей, воспитывавшихся в семье, находятся под присмотром специалистов. В настоящее время губернатором Волгоградской области инициирована всесторонняя проверка условий пребывания несовершеннолетних в замещающих семьях региона.

Подозреваются в убийстве и похищении

Как сообщила ранее ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "следственными органами <…> завершены поисковые мероприятия, проводимые в рамках расследуемого уголовного дела об исчезновение приемного четырехлетнего ребенка". "В ходе следственных и оперативно-розыскных мероприятий следственной группе удалось отыскать и извлечь останки ребенка", - сообщила она.

Следствие назначит все необходимые экспертизы для установления причины смерти ребенка и обстоятельств его гибели. Также в ходе предварительного следствия будет дана всесторонняя юридическая оценка всех действий опекунов мальчика.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п."в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство", так как следователи подозревают криминальный характер исчезновения мальчика.

"Расследование всех обстоятельств, связанных как с похищением ребенка в Ростовской области, так и убийством мальчика в Волгоградской области, а также халатности должностных лиц органов опеки и попечительства, передавших четверых детей на воспитание в приемную семью продолжаются", - добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что многодетная семейная пара из Волгоградской области 7 мая похитила ребенка в Ростовской области, потому что "он им понравился". По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ "Похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц", вечером 8 мая похитители были задержаны, похищенный ребенок найден живым и здоровым. Трое приемных детей у семейной пары изъяты. В Волгоградской области после происшествия будут проверены все приемные семьи.

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