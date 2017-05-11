Власти Вашингтона потребовали расследовать инцидент в хранилище ядерных отходов

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти штата Вашингтон намерены добиться от федеральных регулирующих органов проведения расследования инцидента в находящемся на его территории Хэнфордском комплексе, где в прошлом производили плутоний, а теперь хранят ядерные отходы. Об этом заявил в среду губернатор штата Джей Инсли на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

Он констатировал, что, согласно имеющимся данным, в результате обрушения тоннеля, в котором хранились радиоактивные отходы и оборудование, никто из рабочих не пострадал. По словам губернатора, в настоящее время проводятся постоянные проверки, чтобы установить, не попали ли опасные вещества в воздух.

Как подчеркнул Инсли, экологическое управление штата в настоящее время работает над составлением ордера, в соответствии с которым федеральные регуляторы должны будут выяснить причины произошедшего и принять меры, чтобы предотвратить подобное в будущем. "Он (документ) вероятнее всего будет опубликован в ближайшие 24 часа", - указал губернатор.

Во вторник официальный представитель Хэнфордского комплекса Дестри Хендерсон заявил, что из-за смещения грунта произошло частичное обрушение одного из тоннелей на территории объекта. Через это подземное сооружение ранее следовали железнодорожные составы, перевозившие радиоактивные вещества. Представители предприятия предупреждали тогда, что в результате инцидента опасные для человека вещества могут попасть в воздух.

Хендерсон сообщил, что из-за случившегося "всех сотрудников Хэнфордского комплекса, без которых можно было обойтись, отпустили домой с работы на весь день". Он также отметил, что "нет никаких свидетельств распространения радиации", а на месте происшествия начала работу аварийная бригада.

Хэнфордский комплекс в прошлом использовался властями США для производства плутония, который, в частности, применялся при создании ядерного оружия. В настоящее время на объекте сосредоточена значительная часть всех имеющихся в стране радиоактивных отходов. Общая численность персонала предприятия превышает 9 тысяч человек.