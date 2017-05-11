Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.05:
$ 58.08
€ 63.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Вашингтона потребовали расследовать инцидент в хранилище ядерных отходов

Происшествия
11 мая, 1:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Иван Пильщиков

Отмечается, что в результате обрушения тоннеля, в котором хранились радиоактивные отходы и оборудование, никто из рабочих не пострадал

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 11 мая. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Власти штата Вашингтон намерены добиться от федеральных регулирующих органов проведения расследования инцидента в находящемся на его территории Хэнфордском комплексе, где в прошлом производили плутоний, а теперь хранят ядерные отходы. Об этом заявил в среду губернатор штата Джей Инсли на пресс-конференции, которая транслировалась на его странице в Twitter.

Он констатировал, что, согласно имеющимся данным, в результате обрушения тоннеля, в котором хранились радиоактивные отходы и оборудование, никто из рабочих не пострадал. По словам губернатора, в настоящее время проводятся постоянные проверки, чтобы установить, не попали ли опасные вещества в воздух.

Как подчеркнул Инсли, экологическое управление штата в настоящее время работает над составлением ордера, в соответствии с которым федеральные регуляторы должны будут выяснить причины произошедшего и принять меры, чтобы предотвратить подобное в будущем. "Он (документ) вероятнее всего будет опубликован в ближайшие 24 часа", - указал губернатор.

Во вторник официальный представитель Хэнфордского комплекса Дестри Хендерсон заявил, что из-за смещения грунта произошло частичное обрушение одного из тоннелей на территории объекта. Через это подземное сооружение ранее следовали железнодорожные составы, перевозившие радиоактивные вещества. Представители предприятия предупреждали тогда, что в результате инцидента опасные для человека вещества могут попасть в воздух.

Хендерсон сообщил, что из-за случившегося "всех сотрудников Хэнфордского комплекса, без которых можно было обойтись, отпустили домой с работы на весь день". Он также отметил, что "нет никаких свидетельств распространения радиации", а на месте происшествия начала работу аварийная бригада.

Хэнфордский комплекс в прошлом использовался властями США для производства плутония, который, в частности, применялся при создании ядерного оружия. В настоящее время на объекте сосредоточена значительная часть всех имеющихся в стране радиоактивных отходов. Общая численность персонала предприятия превышает 9 тысяч человек.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России
Фото
9
Крупный пожар в центре Москвы ликвидирован
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Госдепартамент: санкции США в отношении РФ пока остаются в силе
2
Суд огласит приговор уральскому блогеру Руслану Соколовскому
3
Минфин поддержал программу продовольственных карточек
4
Кубань готова направить Украине учебники по истории и географии региона
5
Визит Лаврова в Вашингтон подтвердил, что США и РФ настроены улучшать отношения
6
Встреча Дональда Трампа и Сергея Лаврова длилась 40 минут
7
Джамалу не пустили на красную дорожку открытия "Евровидения" в Киеве
Темы дня
Загрузка...
Реклама